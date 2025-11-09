Gioia Tarros, Ricci: “Per il morale e la classifica”. Caluri: “Ora il derby davanti alla nostra gente”

La Tarros espugna il parquet, finora imbattuto in questa stagione, dell’USE Basket, con una prova di grande maturità e dimostrando indubbi progressi. E il giorno dopo c’è soddisfazione e voglia di non fermarsi per il club di Via Parma: “Una vittoria bellissima e importante – commenta coach Gabriele Ricci – Quello di Empoli è un campo difficile e sono convinto che saranno poche le squadre che riusciranno ad espugnarlo. Questa è una vittoria che vale doppio: molto importante sia per la classifica che per il morale. Abbiamo fatto un’ottima partita in fase difensiva, siamo riusciti a mettere in pratica quello che avevamo preparato. Ovviamente c’è stato qualche errore sia in difesa che in attacco, ma siamo cresciuti molto. L’aspetto su cui c’è più da lavorare è quello della gestione della partita, perchè anche contro l’USE, sul +7, avremmo potuto chiudere la gara, invece abbiamo rischiato di perderla. Poi al supplementare i ragazzi sono stati davvero bravi e abbiamo giocato quasi solo noi. Sicuramente l’aspetto mentale e la gestione del ritmo sono le cose da migliorare, ma siamo molto felici ed orgogliosi perchè vincere ad Empoli non è certo facile.

Molto soddisfatto della prestazione anche il diesse bianconero Maurizio Caluri: “Una partita veramente super, abbiamo dato prova di carattere e di maturità. Avremmo potuto anche vincere nei tempi regolamentari, se non avessimo fatto qualche errore che abbiamo pagato. Sono molto soddisfatto perchè abbiamo difeso forte e fatto un’ottima partita in attacco. Abbiamo portato a casa due punti fondamentali per avvicinarci ai primi posti. Voglio fare i complimenti a tutti, ai ragazzi e allo staff, perchè la partita è stata preparata bene e giocata ancora meglio. Sono sicuro che ad Empoli molti perderanno. Ora guardiamo al derby della prossima settimana contro l’Elah Acquario di Genova: vogliamo continuare il cammino e fare una bella gara anche davanti al nostro pubblico”.

