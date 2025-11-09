COMMENTA
Il Ceriale pareggia in extramis ma è ancora ultimo. Bellinghieri: “Momento molto difficile, i mister non sono in discussione”

Ceriale. Un 4-4 agrodolce quello odierno contro il Serra Riccò per il Ceriale. Insieme al sollievo del punto agguantato nel finale e la soddisfazione per l’esordio con gol del 2009 Sauro Ascheri, per i biancoblù sfuma un’alta occasione di ritrovare una vittoria che manca ormai da troppo tempo.

In vantaggio 2-1 con doppietta di Renda al termine della prima frazione, nella ripresa subiamo tre gol nel giro di un quarto d’ora in una fase di completo caos. Poi dopo il gol di Sauro arriva la zampata di Quartieri in 9 vs 11 per chiudere una domenica da sensazioni contrastanti.

