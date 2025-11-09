Il Millesimo crea tanto ma non ingrana contro il Campomorone, Macchia: “Dominati, oggi la palla non voleva entrare”

Millesimo. Più amarezza che felicità al termine dei novanta minuti per Macchia, consapevole di aver avuto diverse occasioni per ribadire la palla in porta senza però trovare mai la rete. Sterile 0-0 contro il Campomorone solamente nel risultato, essendo che la partita è stata ricca di conclusioni e spettacolo.

Pochissime occasioni per i genovesi, tantissime per i valbormidesi. Villar fa tremare la traversa e sfiora di centimetri il gol, ma per il Millesimo oggi era la classica giornata dove il pallone non vuole entrare in rete.

