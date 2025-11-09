Mercato dei prodotti tipici, calcio balilla umano, cavalli, asinelli, hobbisti e tanto altro: torna ad Arcola “Bontà a km zero”

Domenica 16 novembre torna ad Arcola “Bontà a km zero – Occhio a quello che mangi!”, manifestazione dedicata ai prodotti tipici e alle eccellenze del territorio promossa dal Comune in collaborazione con le aziende agricole e le associazioni locali. “Un’occasione per scoprire i sapori autentici e trascorrere una domenica tra natura, gusto e divertimento per tutta la famiglia”, sottolineano dal Comune presentando l’iniziativa, che si terrà dalle 10.00 al parco polivalente di Via Porcareda, al Ponte. Cosa sarà possibile trovare? Mercato a km zero con le aziende agricole del territorio; Osteria del Contadino a cura delle associazioni locali e della rete “Arcoa Contadina”; fattoria con cavalli e asinelli, pensata per i più piccoli; laboratori per bambini, trampolieri e spettacolo di fuoco; e ancora, alle 14.30, degustazione guidata di vini con la sommelier Barbara Pettinati; calcio balilla umano; mercato degli hobbisti con artigiani del legno, del vetro, della carta e dell’oggettistica; e tanto altro. Qua sotto locandina e programma:

