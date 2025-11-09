﻿Olioliva 2025: grande successo per i 25 anni dell’evento dedicato alle eccellenze liguri

Imperia. La 25ª edizione di Olioliva si è conclusa con un risultato straordinario, celebrando un anniversario significativo e un traguardo storico per l’olivicoltura ligure: il riconoscimento ufficiale dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) “Oliva Taggiasca Ligure”. Un passo fondamentale che valorizza qualità, identità e tradizione di uno dei simboli più rappresentativi del territorio.

Promosso e organizzato dall’Azienda Speciale organo della Camera di Commercio Riviere di Liguria, la tre giorni ha trasformato centro di Imperia Oneglia in un grande palcoscenico a cielo aperto dedicato alla cultura dell’olio e ai prodotti agroalimentari locali. Migliaia di visitatori, provenienti da tutta Italia e dal Nord Europa, hanno animato banchina Aicardi, calata GB Cuneo, piazza San Francesco e i portici, confermando la forte attrattività dell’iniziativa.

