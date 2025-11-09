‘Santa’: l’auditorium torna a vibrare con un viaggio nel cuore del jazz (2)

Una sala che torna a vibrare come casa della musica e della città. Ieri mattina, domenica 9 novembre 2025, all’auditorium ex Lux – lo stesso che ha appena ospitato “Santa in giallo” – la filarmonica “Cristoforo Colombo” ha riempito un’ora e mezza di spettacolo con “Sfumature di banda”, chiudendo con un bis dal repertorio di Frank Sinatra. Non c’era il podio del direttore d’orchestra, come spesso avviene ai concerti della Filarmonica Colombo. Il Maestro Alessandro Cardinali era defilato nelle retrovie a suonare un meraviglioso e raro vibrafono, strumento quasi inedito nelle esibizioni dei corpi bandistici.

