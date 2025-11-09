Una serata di musica, festa e ricordi a mezzo secolo dall’ideazione di Radio Golfo dei poeti

Venerdì 21 novembre al Circolo Aics Corridoni di Migliarina si festeggiano i cinquant’anni dalla nascita dell’idea di Radio Golfo dei poeti. Un’idea che, nata in due cantine nel 1975, l’anno successivo vide l’emissione delle prime onde. Condurranno la serata – all’insegna della disco ’70, ’80 e ’90 – dj e speaker che hanno animato i venticinque anni di attività dell’emittente. Ingresso con consumazione 10 euro. Qua sotto la locandina:

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com