Urgenza Donadoni: lo Spezia e il treno da non perdere

Quasi un terzo di campionato se n’è praticamente andato e questa serie B 2025/2026, eternamente livellata e sempre piuttosto sorprendente rispetto alle griglie d’inizio anno, sta definendo scenari piuttosto netti, specialmente in coda alla classifica, dove non si può non notare un solco abbastanza profondo che separa quel terzetto in grave difficoltà dal resto delle contendenti. La vittoria odierna del lanciatissimo Monza di Paolo Bianco in trasferta a Pescara per 2-0 (con gol di Keita Baldé e Colpani, quinta vittoria consecutiva per i brianzoli) non ha fatto altro che ribadire, con l’onesta freddezza dei numeri, quanto sia ampio, al momento, questo divario. Il Monza non ha fatto che confermare la fragilità abruzzese e la disparità di valori che si acuisce quando le ultime incrociano le prime della classe. E non importa come si chiamino le ultime, meglio fare in fretta a capirlo.

Perché questo trend di sconfitte in serie e incapacità di reagire con i risultati, anche con stadi pieni e caldi, non riguarda infatti solo gli abruzzesi, ma coinvolge pienamente anche Sampdoria e Spezia: ci sono loro là in fondo ad occupare le posizioni riservate al triste club della retrocessione diretta. Perché a ben guardare sopra praticamente tutte hanno avuto o stanno avendo un guizzo, un moto d’orgoglio, che ha portato a qualche vittoria, anche presa per i capelli come ultimamente è successo all’Empoli (che ieri ha vinto in dieci uomini, prima volta di Dionisi) o il Mantova di Possanzini che ha bissato il successo di Marassi riportando entusiasmo in casa virgiliana: insomma anche loro hanno saputo trovare quel sussulto d’orgoglio e di efficacia creando un cuscinetto che al momento lascia il terzetto isolato a lottare per non sprofondare. La Serie B è un campionato notoriamente equilibrato, ma l’attuale differenza di 3-4 punti dalla zona play-out (occupata da chi ha più punti) in un momento così cruciale della stagione comincia a pesare. Anche perché il Bari, appena fuori dagli spareggi, deve recuperare la partita contro la Juve Stabia.

