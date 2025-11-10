Alassio, esito positivo del sopralluogo sulle finestre dell’istituto “Ollandini”

A seguito delle precisazioni fornite dal sindaco di Alassio, Marco Melgrati, nel quale il primo cittadino aveva fornito chiarimenti in merito alle finestre dell’Istituto “M.M. Ollandini” di Alassio – precisazioni rese necessarie a seguito di notizie apparse su alcuni organi di stampa e social network riguardanti una presunta criticità estesa delle stesse – e aveva annunciato che ai primi di novembre si sarebbe svolto un nuovo controllo su tutte le finestre dell’edificio, si comunica che il sopralluogo effettuato il 7 novembre ha avuto esito assolutamente positivo. Infatti, come riportato nel verbale di sopralluogo, “le finestre ed i vasistas presenti nell’edificio sono risultati perfettamente funzionanti ed adeguati all’uso”.

Come emerge dal verbale di sopralluogo, l’installatore degli infissi ha dapprima illustrato “il funzionamento dell’apertura e chiusura dei vasistas e delle ante delle finestre, evidenziando che i vasistas di maggiori dimensioni sono stati dotati di doppi braccetti di ritenuta e sicurezza e le ante di limitatori di apertura, per mantenere gli infissi all’interno del profilo della muratura”. L’installatore ha inoltre spiegato “le manovre per lo sgancio dei braccetti di ritenuta in caso di manutenzione e/o pulizia degli infissi, evidenziando i meccanismi di sicurezza anti-sgancio da disinserire intenzionalmente”. Successivamente, l’appaltatore, l’installatore e la responsabile ASPP Sig.ra Valeria Belli hanno effettuato un sopralluogo per il controllo di tutti gli infissi esterni del fabbricato. Come già anticipato sopra, “le finestre ed i vasistas presenti nell’edificio sono risultati perfettamente funzionanti ed adeguati all’uso”. Le due ante precedentemente danneggiate a causa di un errato utilizzo “erano già bloccate con viti in completa sicurezza in attesa dei ricambi necessari per la sostituzione del meccanismo di apertura”. Tutti gli infissi e i relativi meccanismi “sono risultati omologati per la destinazione d’uso e marchiati CE a norma di legge”.

