Comune di Sarzana affida a Spezia Risorse la gestione dei tributi, nasce anche uno sportello per i cittadini

I locali di proprietà del Comune di Sarzana all’incrocio fra Via Bertoloni e Via Marconi, diventeranno a breve sede di uno sportello per la cittadinanza interamente dedicato ai tributi. Nel consiglio comunale in programma domani – salvo sorprese – la maggioranza approverà infatti l’ordine del giorno relativo alla revisione del modello organizzativo della gestione dei tributi comunali. La delibera prevede l’affidamento in concessione in house a Spezia Risorse dell’attività di gestione ordinaria, accertamento e riscossione di IMU e TARI, oltre alla conferma della riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie ed extratributarie, ad esclusione del canone unico patrimoniale e dell’imposta di soggiorno. Sarà approvato contestualmente anche lo schema del nuovo contratto di servizio che avrà durata di sei anni. L’operazione – già presentata anche in Commissione – andrà così a completare il percorso avviato nel 2021 con l’allora assessore al bilancio Daniele Baroni. Da allora la partecipata ha assunto la gestione della riscossione coattiva di tutte le entrate comunali (escluse, come detto, affissioni, pubblicità e tassa di soggiorno) avviando un progressivo avvicinamento dei sistemi informatici che consente ora l’unificazione dell’intero ciclo dei tributi.

