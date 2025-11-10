COMMENTA
CONDIVIDI

Crisi Amt, l’ex presidente Ilaria Gavuglio sospesa da direttrice generale per motivi disciplinari

Crisi Amt, l’ex presidente Ilaria Gavuglio sospesa da direttrice generale per motivi disciplinari

ilaria gavuglio

Genova. Il consiglio di amministrazione di Amt ha deliberato all’unanimità di inviare una lettera di contestazione disciplinare alla direttrice generale ed ex presidente Ilaria Gavuglio, disponendone la sospensione cautelare dall’incarico. A renderlo noto è l’azienda stessa in una nota.

La decisione, si legge, è stata presa “considerata la responsabilità degli amministratori di garantire l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e amministrativo” e “tenuto conto della gravità della situazione finanziaria, patrimoniale ed economica della società”.

» leggi tutto su www.genova24.it