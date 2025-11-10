Ribaltamento a mare, si preparano perizie e “perimetri “per calcolare i risarcimenti per le case di Sestri Ponente

Genova. Si è tenuto questa mattina l’incontro tra la Struttura Commissariale per la Ricostruzione di Genova, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, e le Associazioni liguri e genovesi rappresentanti dei cittadini Assoutenti, Adoc, Federconsumatori, Confedilizia e il comitato di Via Sestri e dintorni per dare seguito al tavolo di lavoro in tema di risarcimenti e indennizzi causati dalle vibrazioni che nei mesi passati hanno interessato i lavori del super bacino di carenaggio di Sestri Ponente.

“Nei prossimi giorni – afferma Carlo De Simone Sub-Commissario alla Ricostruzione di Genova – sottoscriveremo una lettera di intenti per avviare le attività peritali degli Ingegneri che sono stati già incaricati dalle Compagnie assicurative per valutare i danni patrimoniali. Contestualmente il tavolo di lavoro definirà il perimetro degli aventi diritto a risarcimenti per i disagi subiti durante i lavori, temi che verranno inseriti nel protocollo risarcitorio che le parti firmeranno aperto a tutti i cittadini che vi vorranno aderire. L’ampliamento dei cantieri di Sestri Ponente è una necessità per il futuro della Blue economy di Genova, della Liguria e del Paese intero; al tempo stesso dobbiamo tutelare la qualità di vita dei cittadini e impegnarci affinché si possano recare il minor disagio possibile”.

» leggi tutto su www.genova24.it