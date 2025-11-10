Scolmatore, Pd all’attacco: “Serve trasparenza e cronoprogramma certo, finora solo rassicurazioni di circostanza”

Genova. “Quando ci sarà la commissione sul cantiere dello scolmatore del Bisagno, da me richiesta, si potrà fare realmente chiarezza sullo stato dei lavori. È arrivato il momento di vedere da vicino come sta procedendo il progetto e capire qual è lo stato di avanzamento. Si tratta di un’opera fondamentale per la messa in sicurezza idrogeologica della città, sulla quale chiediamo certezze e chiarezza. Visto che anche l’ultimo taglio del nastro della giunta a favore di telecamera che all’inizio di ottobre sanciva l’avvio della talpa e la sua accensione, si è confermata l’ennesima farsa: la TBM sta iniziando a scavare solo in questi giorni”.

Lo dichiara in una nota stampa il capogruppo del PD in Regione Armando Sanna che ha chiesto la commissione itinerante monotematica nel cantiere dello scolmatore del Bisagno.

