Sestri: “Oggi in Consiglio atteggiamento ostruzionistico dell’opposizione”

Dai Gruppi consiliari di maggioranza “Sestri per Tutti – Dal Mare alle Frazioni” “Solinas Sindaco”
Questa mattina si è tenuta una nuova seduta del Consiglio Comunale, convocata per proseguire i lavori interrotti nella precedente riunione, quando l’opposizione aveva fatto mancare il numero legale interrompendo la discussione, dedicata, lo ricordiamo, agli emendamenti al Regolamento di Polizia Urbana. Purtroppo, ci troviamo ancora una volta a dover affrontare le conseguenze di un atteggiamento ostruzionistico proveniente dall’opposizione.