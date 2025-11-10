Uil contro la violenza sulle donne: le iniziative del 19 e del 24 novembre a Genova.

Genova. Nel mese di novembre si celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La UIL è impegnata ogni giorno nella lotta alla violenza di genere attraverso campagne di sensibilizzazione che si rivolgono agli uomini e alle donne, promuovendo una cultura del rispetto e della parità.

Due saranno le iniziative della Uil a Genova. Il 19 novembre alle ore 15:30, a Genova Sestri Ponente, si terrà in Piazza Niccolò Machiavelli l’intitolazione di una panchina rossa per Maria Luigia Borrelli, vittima – per il momento – senza giustizia di femminicidio. L’iniziativa è a cura di Uil Liguria ed è patrocinata dal Municipio VI Medio Ponente. Parteciperanno: Emanuele Ronzoni, segretario organizzativo nazionale UIL; Fabio Ceraudo, presidente Municipio VI Medio Ponente; Maria Neri, assessora municipale Medio Ponente; Elisa Somaglia, assessora municipale Medio Ponente; Riccardo Serri, segretario generale UIL Liguria; Roberta Cavicchioli, segretaria confederale regionale UIL Liguria con delega alle Pari Opportunità e alle Politiche di Genere.

