Aerobica/ Entella: altre due medaglie per Ludovica Cereghino agli Europei

Arrivano altre due importanti medaglie dagli Europei di ginnastica aerobica per le atlete dell’Aerobica Entella. Dopo l’argento individuale di Lavinia Cereghino nella categoria Under 15 e l’argento di Ludovica Cereghino con l’Italia nel Team Ranking Junior, dall’Azerbaigian sono giunti altri due preziosi podi. Nella giornata dell’11 novembre, infatti, Ludovica ha conquistato con la Nazionale Italiana l’argento nell’Aerobic Dance Junior, con il punteggio di 17.100, e il bronzo nella prova di gruppo, con 17.450 punti.

