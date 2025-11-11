Nella seduta di ieri, il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno a tema disturbi del comportamento alimentare, presentato dal capogruppo Pd Armando Sanna, che impegna la giunta a istituire un tavolo permanente; a presentare entro sei mesi un piano che definisca obiettivi, iniziative coordinate, linee d’indirizzo e un monitoraggio annuale dei risultati; a potenziare il Centro regionale di Pietra Ligure e a istituire un centro per ciascuna Asl; a garantire un accesso tempestivo alle cure assicurando protocolli condivisi tra le Asl; a promuovere prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole e formazione per medici, insegnanti e operatori sanitari.

L’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò ha riferito che sono stati già istituiti un gruppo tecnico regionale e un tavolo regionale a cui partecipano i servizi sociali e sanitari e ha espresso parere favorevole al documento, poi come detto approvato con voto unanime dell’aula.

L’articolo Approvata in Consiglio mozione su disturbi comportamento alimentare, tra gli impegni l’istituzione di un centro dedicato in ogni Asl proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com