Beppe Vecchio miglior responsabile del settore giovanile in Serie B: “Un premio per tutti noi”

È stato premiato ieri sera ad Arezzo Giuseppe Vecchio, che al Gran Galà del Calcio ha ricevuto il riconoscimento per miglior responsabile del settore giovanile di un club di Serie B. “Innanzitutto devo ringraziare la Proprietà e la dirigenza che ha scelto di affidarmi questo incarico prestigioso e delicato, molto importante per un club come il nostro”, ha detto emozionato dal palco. “Questo premio però non è mio, ma di tutto il settore giovanile aquilotto, nessuno escluso. Io sono solo l’apice a livello di incarico, ma è ciascuno degli allenatori e dei dirigenti che ha fatto in modo che mi venisse riconosciuto questo premio, che ripeto, è un premio per tutto il settore giovanile”.

Nella Hall of Fame del club aquilotto, Vecchio è a capo del settore giovanile dal luglio 2024, con l’obiettivo di far crescere i giovani ragazzi dello Spezia con quei valori incarnati dal vecchio capitano. “Ringrazio infine tutte le persone che mi sono state vicine fin dai primi istanti di questa nuova avventura, partendo da Padoin e Azzarini, ma anche tutte le altre persone che mi hanno aiutato nel percorso all’insegna dei ragazzi che stiamo percorrendo, cercando sempre di trasmettere a tutti i giovanissimi l’amore e la passione per lo Spezia e il valore della maglia che indossano”.

