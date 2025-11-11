Cartelle esattoriali per errore: dopo quattro anni la Corte d’Appello di Genova annulla il debito dei due fratelli

Ci sono voluti oltre quattro anni per risolvere una vicenda che sembrava non aver mai fine. Due cartelle esattoriali da circa 400 euro hanno perseguitato due congiunti, fratello e sorella, chiamati a rispondere all’ufficio recupero crediti di un ente creditore messi in moto dalla Corte d’Appello di Genova per un presunto mancato pagamento del contributo unificato risalente all’anno 2021. I due erano eredi diretti della loro madre che tuttavia era deceduta tre anni prima. Cosa poteva essere successo visto? Per cercare di dirimere la questione, hanno deciso di rivolgersi al Movimento Difesa del Cittadino della Spezia che ha presentato un apposito ricorso che prevedeva l’intercessione da parte di Equitalia presso l’ente creditore. Alla fine i ricorsi sono stati due ed Equitalia ha evaso la pratica dicendo che c’erano cavilli di natura procedurale che i due fratelli hanno però riconosciuto come insensati. Una volta recuperate alcune documentazioni è emerso che la causa alla Corte dei Conti era datata 2015 e non comportava alcun pagamento unificato. Da qui l’opposizione preventiva verso l’ente creditore anche se la pratica ha rallentato fino allo scorso anno quando a colpi di raccomandate si è arrivati a riconoscere l’errore da parte della Corte d’Appello. Per giunta donna è arrivata raccomandata da Agenzia delle entrate che la preavvisava di pagare oppure inviava ordine di trascrizione del veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico. Dopo la levata di scudi nei confronti della Corte di Appello di Genova ha fatto seguito da parte di questa sia l’annullamento delle cartelle che lo sgravio verso il pra del fermo amministrativo.

