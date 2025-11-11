Copertura campi da padel del Marina Park, ingiunzione di demolizione. Comune: “60 giorni per il ripristino”

Genova. Il Comune di Genova ha comunicato l’ingiunzione di demolizione delle opere abusive realizzate in via della Marina e il ripristino delle condizioni originarie.

Il provvedimento è scattato a seguito di un sopralluogo effettuato dai tecnici comunali nell’area in concessione alla Società Marina Park S.r.l., lo scorso 9 ottobre. Durante il sopralluogo è emersa la costruzione – in corrispondenza della porzione della copertura dell’edificio, dove sono presenti due campi da padel – di un manufatto a copertura degli impianti, composto da una struttura di sostegno metallica e teli in pvc impermeabili, posizionati sia in copertura che, in parte lateralmente sui fianchi perimetrali, che presenta alcune difformità rispetto all’autorizzazione paesaggistica.

