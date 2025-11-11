Ex sede di Spezia Risorse, la discussione in consiglio tra allarme degrado e pratiche per l’alienazione

Il consiglio comunale, nella seduta di ieri sera ha acceso i riflettori sul futuro dell’ex sede di Spezia Risorse, l’edificio abbandonato in Via Leopardi dopo il trasferimento della società partecipata in Via La Marmora. La mozione presentata dai consiglieri di opposizione Gabriella Crovara e Massimo Lombardi, rispettivamente esponenti di Italia viva e Spezia bene comune, volta a denunciare le condizioni di degrado delle aree di pertinenza dell’immobile e a chiedere un immediato intervento dell’amministrazione per ripristinare decoro e sicurezza, è stata respinta dalla maggioranza di centrodestra, che ha invece approvato un proprio ordine del giorno incentrato sulla valorizzazione per la futura vendita dell’immobile e che impegna l’amministrazione a monitorare la situazione e ad intervenire alla bisogna.

La mozione dei due consiglieri di minoranza poneva in risalto lo stato di abbandono e i pericoli per la sicurezza pubblica derivanti dalla chiusura della struttura. Il consigliere Pd Anrea Montefiori ha contestato la politica di “svendita del patrimonio pubblico”, proponendo una destinazione alternativa per il fabbricato e suggerendo di utilizzarlo per l’edilizia residenziale pubblica.

Fabio Cenerini ha confermato la situazione di abbandono dell’area, che ben conosce per aver trascorso lì la sua infanzia, e si è detto “dispiaciuto dalle voci di demolizione” che circolano.

