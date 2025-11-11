La Marinella di Nervi torna all’asta con un prezzo ribassato

Genova. La Marinella di Nervi torna all’asta con prezzo ribassato dopo che il primo incanto, scaduto il 29 settembre, è andato deserto.

La nuova data fissata per l’asta è il 19 dicembre. L’avviso specifica che per l’ex simbolo del litorale di Nervi sarà ceduta l’attività alberghiera, il bar ristorante e la spa (cure salsoiodiche) su cui tanto aveva investito Igor Mendelevich, amministratore della società La Marinella 1934. La società era stata creata nel 2017 per rilanciare l’edificio in stile art-déco abbandonato definitivamente dal 2012.

