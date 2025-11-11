La spezzina Sitep Italia in orbita Global Aerospace Technologies, nasce il polo italiano dell’aerospazio

C’è anche un po’ di tessuto industriale spezzino nel nascente polo italiano dell’aerospazio. Lo scorso 24 ottobre Global Aerospace Technologies spa ha sottoscritto il contratto di compravendita della Sitep Italia della famiglia Pagni, società attiva nella produzione di sistemi elettronici per il settore di difesa navale con sedi presso l’arsenale marittimo e magazzini a Santo Stefano Magra.

Un’operazione, i cui dettagli non sono ancora stati svelati, che sarà finalizzata solo dopo la conclusione della fusione tra Global Aerospace Technologies Group, che detiene il 100% di Global Aerospace Technologies, e la vicentina Officina Stellare. Un reverse takeover – in pratica il piccolo ingloba il grande – necessario per garantire la quotazione nel listino Euronext Growth Milan.

