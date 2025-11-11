Masterclass difensiva Ca De Rissi e Savona dietro alla lavagna, Scala: “Andata quasi secondo i piani”

Mister Alfio Scala sfruttando l’orario sfalsato aveva assistito dal vivo alla partita pareggiata dal Savona contro il Little Club James. E in quella gara erano emerse le prime difficoltà dei biancoblù. Domenica il suo Ca de Rissi ha messo in mostra una super fase difensiva. Il piano ha funzionato e stava addirittura per essere coronato da un goal da tre punti nel secondo tempo.

“L’abbiamo preparata così in settimana – afferma il tecnico genovese -. Gli interpreti sono stati perfetti. I ragazzi hanno fatto una partita perfetta. Pensavamo di poter fare uno sgambetto al Savona. Questo risultato ci dà autostima. Noi dobbiamo fare 35/36 punti. Il nostro obiettivo è la salvezza”.

» leggi tutto su www.ivg.it