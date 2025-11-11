Nursing Up: “Ma quali aumenti epocali per gli infermieri! Solo maquillage contabili”

“Parliamo dei numeri reali, non di quelli gonfiati come palloncini destinati a scoppiare al primo volo”, ammonisce il presidente del Nursing Up, Antonio De Palma, che smonta la retorica degli ‘aumenti epocali’ contenuti nella manovra 2026. Secondo l’analisi del sindacato e i rilievi della Corte dei Conti, i 480 milioni sbandierati per gli infermieri derivano in larga parte da 285 milioni già stanziati nel 2024, cui si aggiungono solo 195 milioni effettivamente nuovi.

“Non si tratta di un miracolo economico – spiega De Palma – ma del risultato di due manovre consecutive. È l’ennesimo gioco delle tre carte: si sommano risorse di anni diversi e poi si raccontano come novità assolute. Gli infermieri non sono bambini da addormentare con le favolette dei pomeriggi d’estate”. Il Nursing Up chiede verità oggettiva e rispetto per chi tiene in piedi il sistema sanitario nazionale. “Siamo stanchi della ‘media del pollo’ – conclude De Palma – quella che fa credere che tutti abbiano ricevuto qualcosa, anche quando il pollo lo ha mangiato solo uno. Servono scelte strutturali, non illusioni contabili”.

