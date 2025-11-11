COMMENTA
CONDIVIDI

Rapallo: “Asilo nido, scelta fondamentale a favore della natalità”

Rapallo: “Asilo nido, scelta fondamentale a favore della natalità”

Fabio Mustorgi

Da Fabio Mustorgi, assessore alle Finanze in Rapallo

Questa e’ la risposta con la quale  ho commentato alcuni post pubblicati dall’opposizione riguardo la realizzazione del nuovo asilo nido a Rapallo.
Non entro nel merito della scelta riguardo il luogo dove viene costruito, ma ritengo prevalente un ragionamento generale a favore del sociale, in questo caso a sostegno della natalità e quindi delle giovani coppie.
Gli asili nido sono fondamentali, per consentire alle neo mamme e papà di proseguire la propria spesso indispensabile attività lavorativa. Metterci al passo degli altri paesi europei circa la dotazione di asili nido altri non può essere che una scelta lungimirante.

» leggi tutto su www.levantenews.it