Seconda Categoria “B”: quasi la metà delle squadra è prima in classifica

Cinque squadre al primo posto dopo cinque giornate. Traffico intenso al primo posto del Girone B della Seconda Categoria, con un pokerissimo di formazioni a quota dieci punti. Risultati a sorpresa, anche nel punteggio, sembrano il preludio a un torneo incertissimo fino alla fine. Condividono infatti il primo gradino del podio Pallare, Nolese, Mallare, Sassello e Plodio.

A fare la differenza ora è la differenza reti. Il Pallare ha segnato 14 goal subendone 7. La squadra di mister Dario Roso ha calato due poker nelle ultime due giornate. Dopo quello al Mallare, ecco un netto 4 a 0 ai danni della Carcarese “b”. Qui la cronaca della partita

