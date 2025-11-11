Tamponamento tra due tir sul ponte San Giorgio: due feriti gravi, traffico bloccato verso Genova

Genova. Nuovo un incidente sulle autostrade genovesi, teatro ancora una volta di scontri tra mezzi in transito. Poco prima delle 9, infatti, su Ponte San Giorgio, sulla A10 in direzione di Genova, si è verificato un violento tamponamento tra due tir.

L’impatto è stato molto violento, e al momento si contano due feriti gravi, uno già trasportato al pronto soccorso, uno ancora in fase di recupero poiché rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco che stanno operando per estrarre l’uomo dalla carcassa del camion.

