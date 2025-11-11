Tennis/ Santa Margherita affronta Massa Lombarda: in palio la finale di A1

Sono stati pubblicati gli accoppiamenti delle semifinali dei playoff di Serie A1. Presenti le quattro vincitrici dei propri gironi, tra cui il TC Santa Margherita Ligure che affronterà il CTD Massa Lombarda per cercare di strappare un posto nella finale del 7 dicembre, sfuggita lo scorso anno proprio in semifinale quando si era arreso ai futuri campioni del TC Crema. Il penultimo atto del campionato si terrà con un doppio confronto, con l’andata prevista per domenica 16 novembre in trasferta e ritorno in casa il 23 novembre. Dall’altra parte del tabellone, invece, si scontreranno Matchball Firenze e SC Selva Alta.

