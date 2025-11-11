Tunnel subportuale, partono i lavori alla Foce: rivoluzione totale (ma si salvano le aiuole)

Genova. Inizieranno già questo novembre con le prime attività di cantiere i lavori per il tunnel subportuale alla Foce, in corrispondenza di viale Brigate Partigiane, dove sbucherà l’infrastruttura sotterranea destinata – almeno nelle intenzioni dei progettisti – a sostituire la Sopraelevata e a plasmare a lungo termine anche questa parte di città.

I dettagli sono emersi durante la commissione municipale convocata nella sede dell’Aci, di fatto un incontro pubblico con la sala gremita di cittadini desiderosi di capire le ricadute della grande opera sul quartiere. Presenti le presidenti di Municipio Anna Palmieri (Medio Levante) e Simona Cosso (Centro Est), l’assessora al Verde Francesca Coppola, l’ingegner Alberto Selleri di Autostrade e l’architetto Mattia Cipriani del Renzo Piano Building Workshop.

