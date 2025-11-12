Ancora controlli in centro storico, denunce per spaccio e ricettazione

Genova. Proseguono i controlli nel centro storico da parte della polizia, che nei giorni scorsi ha denunciato una donna colombiana di 27 anni per furto di energia elettrica, un 20enne genovese per spaccio di sostanza stupefacente e un cittadino della Guinea di 49 anni per ricettazione.

Nel primo intervento, gli agenti di una volante del Commissariato Centro sono intervenuti in vico dietro il coro della Maddalena in soccorso di due tecnici dell’Enel che, durante un controllo contatori, avevano scoperto che una donna di 27 anni si era allacciata abusivamente a un altro contatore. Gli operatori hanno così denunciato la donna per furto di energia elettrica.

» leggi tutto su www.genova24.it