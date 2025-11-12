Camera Penale dona frigoriferi per le esigenze dei detenuti della carcere spezzino

Stamattina la Camera Penale della Spezia, a poche settimane dalla quarta edizione di “Giudizi Gourmet. Rieduchiamo i palati”, in programma per il prossimo 20 dicembre, nell’ambito delle attività a presidio delle condizioni carcerarie, ha donato alla Casa circondariale della Spezia alcuni frigoriferi da destinare alle esigenze dei detenuti.

“La donazione, nata dall’impegno della responsabile del locale Osservatorio Carcere, avvocato Raffaella Nardone, rappresenta la risposta del Direttivo alle esigenze apprese nell’ambito delle visite che ciclicamente la Camera Penale effettua all’interno dell’istituto penitenziario – leggiamo in una nota -. Destinare delle maggiori forze, politiche umane e finanziarie, alla condizione carceraria rappresenta, oltreché uno dei pilastri sui quali si appoggiano i valori nei quali si riconosce la Camera Penale, anche una scelta perseguita dal Direttivo nell’ambito della più ampia volontà di contribuire alla crescita culturale e politica che circonda il tema carcere”.

