Daniela Mazzoni pubblica “Gocce di paura”, il 25 novembre presentazione in biblioteca a Lerici

Seconda pubblicazione per Daniela Mazzoni. Alla raccolta di racconti La magia nei cassetti fa ora seguito Gocce di paura, in cui l’autrice, che ha al suo attivo numerosi premi in concorsi a livello nazionale e diverse pubblicazioni in antologie collettive, affronta il tema dello stalking, portando i lettori dentro le emozioni della protagonista e descrivendo il modo in cui vive la persecuzione. “Lasciando il suo compagno, lei credeva di aver ritrovato sé stessa, ma è solo l’inizio di un incubo – si legge in una nota di presentazione -. Lui non si rassegna e trasforma la sua vita in una gabbia psicologica fatta di paura, silenzi e appostamenti. Lei passa momenti terribili, in cui l’unico desiderio è ritrovare la pace, in qualunque modo, ma la voglia di vivere riaccende una scintilla che le dà la forza e la voglia di reagire, denunciare e riconquistare la sua libertà”.

Martedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Daniela Mazzoni presenterà il libro alle 18.00 nella biblioteca di Lerici.

