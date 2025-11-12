Ex Ilva, 6mila in cassa integrazione e sirene di chiusura: a Genova si alza la tensione

Genova. Incremento della cassa integrazione da 4.550 a 5.700 unità entro fine dicembre, poi stop a tutte le cokerie per arrivare a 6mila lavoratori a casa (su circa 9.700) dal 1° gennaio. È quanto prevede il piano per l’ex Ilva presentato dal ministro Adolfo Urso ai sindacati. Un “piano di decarbonizzazione in quattro anni”, lo chiama il Governo, che assicura la continuità produttiva. “Un piano di chiusura“, lo definiscono invece senza mezzi termini le sigle dei metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm, che hanno abbandonato la trattativa e hanno chiesto alla premier Giorgia Meloni di prendere in mano direttamente il tavolo.

E la tensione è destinata ad alzarsi drammaticamente anche a Genova, dove qualche mese fa il dibattito ruotava intorno all’ipotesi del forno elettrico, mentre adesso ci si aspetta che lo stabilimento possa fermarsi da un momento all’altro. “La situazione è molto seria, questa è un’inversione di marcia a 360 gradi che non avevamo mai visto – tuona Armando Palombo, storica voce della Fiom Cgil e delegato della Rsu -. Questa è l’anticamera della chiusura. Ricordo che a Cornigliano la cokeria ha chiuso nel 2002, nel 2005 ha chiuso anche l’altoforno”.

