Economia

Expo Osaka 2025, Bucci: “Liguria rafforza legame con il Giappone, dal mare il nostro futuro”

bucci osaka

Genova. “In occasione di Expo Osaka 2025 abbiamo mostrato la nostra visione per la Liguria nei prossimi vent’anni, a cominciare dallo sviluppo della Blue Economy. Abbiamo portato l’eccellenza della nostra nautica e dell’innovazione sostenibile, dimostrando – attraverso realtà d’eccellenza come il Polo nazionale della subacquea – il ruolo della Liguria come capitale del mare. I porti sono motore dell’economia e crocevia di scambi internazionali e culturali, luoghi che uniscono popoli e idee. Ne è esempio il Museo Chiossone di Genova, simbolo del legame tra Liguria e Giappone, che ha suscitato grande interesse a Osaka e sarà presto visitato dall’ambasciatore giapponese. È stato un momento importante per ribadire che la Liguria non è solo un luogo di bellezza, ma anche una regione pronta ad accogliere nuovi investimenti e sfide globali”.

Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, intervenuto insieme ad altri rappresentanti istituzionali e governatori delle regioni italiane alla conferenza “L’Italia che attrae. Il MIMIT a Expo Osaka 2025”, svoltasi oggi presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del ministro Adolfo Urso, del commissario generale per l’Italia a Expo Osaka 2025 Mario Vattani e del ministro Hayashi Yujiro, vice capo missione dell’Ambasciata del Giappone in Italia.

