“Freed from barriers”, i musei di Genova diventano accessibili a tutti senza barriere

Genova. Domani, giovedì 13 novembre alle 10.30, a Palazzo Bianco si terrà la presentazione ufficiale del progetto Freed from barriers, un’iniziativa promossa dal Comune di Genova e dal Rotary Club Genova Est, con il coordinamento dei Servizi Educativi dei Musei Civici, per promuovere l’accessibilità culturale come diritto fondamentale della persona, in linea con le linee guida internazionali e con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.
Il progetto, realizzato in collaborazione con Defence for Children International Italia e undici Rotary Club dell’area metropolitana di Genova, con la compartecipazione del Distretto 2032, ha l’obiettivo di garantire la piena accessibilità dei Musei Civici di Genova, rendendo il patrimonio culturale cittadino fruibile da tutti, senza barriere fisiche, cognitive o culturali.