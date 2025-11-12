Genova si prepara all’Adunata Nazionale degli Alpini 2026: presentato il piano agli operatori del territorio

Genova. Si è svolta questa mattina, presso lo Starhotels President, la presentazione dedicata all’Adunata Nazionale degli Alpini 2026, promossa da Convention Bureau Genova e rivolta agli operatori della città. L’incontro, a carattere tecnico-operativo, ha rappresentato un importante momento di confronto per illustrare ai professionisti del territorio le principali informazioni organizzative e le opportunità di coinvolgimento legate all’evento. Numerosi gli associati presenti, insieme ai rappresentanti di Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio di Genova.

«La grande partecipazione di oggi dimostra la capacità di Genova di accogliere e gestire sempre più eventi di rilievo. Lo conferma la scelta della nostra città come destinazione per appuntamenti di livello nazionale e internazionale. Come Convention Bureau lo viviamo ogni giorno, attraverso i grandi eventi congressuali e sportivi – nel 2024 Genova è stata Capitale Europea dello Sport e nel 2025 lo è la Regione Liguria – e, più recentemente, con la scelta di ospitare la prossima Adunata degli Alpini, un riconoscimento che ci riempie di orgoglio» sottolinea Ilaria Alzona, presidente Convention Bureau Genova.

