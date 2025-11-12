Gli annunci di lavoro della settimana: opportunità nel commercio, nei cantieri e nella ristorazione

Ad oggi sono 140 i posti di lavoro disponibili sul nostro territorio pubblicati dai Centri per l’Impiego della Spezia e di Sarzana, con particolare richiesta per figure professionali come saldatori, carpentieri, addetti alla ristorazione e manovali edili. Le ricerche riguardano tutti i settori economici dell’intera provincia, con particolari opportunità nei settori edile, commercio, nautico e navale, logistica e trasporti. Le condizioni contrattuali comprendono sia contratti a tempo determinato (in molti casi, con eventuale possibilità di stabilizzazione) sia a tempo indeterminato. Per i meno esperti sono previsti contratti di apprendistato. Le offerte sono consultabili anche in questo pdf scaricabile. I dettagli dei singoli annunci sono disponibili sul sito regionale Formazione Lavoro.

Consigli per un buon curriculum. Prima di effettuare una candidatura, leggere bene i requisiti richiesti nell’annuncio e verificare di possedere tutti i requisiti indicati. Aggiornare sempre il proprio curriculum vitae con le ultime esperienze lavorative, gli eventuali corsi di formazione seguiti e le competenze acquisite in linea col profilo per cui ci si candida. Un modello utile per compilare un buon CV è il formato Europass: un modello standard introdotto dalla Commissione Europea, che permette una lettura rapida e chiara delle competenze dei candidati, dando la possibilità di analizzare con facilità il profilo professionale. A questo link è possibile consultare la piattaforma e la guida gratuita per scrivere il proprio CV Europass.

