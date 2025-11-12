“Meteo e territorio”, se ne parla all’Acli di Castagnola con i tecnici Arpal. A seguire cena conviviale

Sabato 15 novembre alle 18:00 il Circolo Acli di Castagnola di Framura ospiterà l’incontro “Meteo e territorio”. Come nascono le previsioni meteo? Su quali basi si determina l’allerta? Quali sono le misure da adottare?, gli interrogativi al centro dell’iniziativa, che vedrà quali relatori due tecnici dell’Arpal, l’ing. Paolo Gollo, idrologo, e l’ing. Federico Grasso, comunicatore.

Al termine cena conviviale (15,00 €): asta e fagioli, torte salate, vino, acqua, caffè.

Prenotazioni entro le 18,00 del 13/11 al 340 68 98 409 (Riccardo)

