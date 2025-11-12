Palasport, Salis replica a Bianchi: “Aprirlo ora è troppo oneroso, lei dovrebbe conoscere i numeri”

Genova. “Lo spostamento della partita amichevole di futsal tra Italia e Spagna a Campo Ligure trova una chiara ed evidente motivazione nei numeri che l’ex assessora allo sport Alessandra Bianchi dovrebbe conoscere bene“. Così la sindaca di Genova Silvia Salis replica alla capogruppo di Fratelli d’Italia a Tursi che ha puntato il dito contro lo spostamento dell’evento che si sarebbe dovuto tenere al Palasport.

“Aprire il Palasport, così come lo abbiamo ereditato, comporta costi a dir poco onerosi – prosegue Salis -. Conti alla mano, basati su un precedente preventivo per un evento della durata di due giorni, servono oltre 34 mila euro (Iva esclusa) per 24 ore di apertura. Oltre 22mila solo per la conduzione termica, la conduzione elettrica e la manutenzione varia. Senza considerare i costi necessari per il posizionamento del parquet o per lo spostamento delle gradinate. Motivazioni strettamente economiche che ci hanno costretti a individuare una sede alternativa anche per il XVII Trofeo Zita Peratti Special Olympics“.

