Saldi invernali, ecco le date. Dal 24 novembre stop vendite promozionali, con deroga per il black friday

Saldi invernali da sabato 3 gennaio lunedì 16 febbraio 2026: lo riferisce Regione Liguria in una comunicazione sul proprio sito istituzionale. Un provvedimento della Conferenza delle Regione e delle Province autonome individua come data di inizio dei saldi invernali il primo giorno feriale antecedente l’Epifania – per il 2026 si tratta di lunedì 5 gennaio -, ma un successivo documento dispone, che, qualora il primo feriale antecedente l’Epifania sia un lunedì, l’inizio dei saldi viene anticipato al sabato.

Per quanto poi riguarda il divieto di vendite promozionali nei quaranta giorni antecedenti l’inizio dei saldi, Regione Liguria, su richiesta delle associazioni Confesercenti Liguria-FISMO e Confcommercio-Federmoda Liguria, con deliberazione di giunta del 30 ottobre scorso ha disposto una deroga al divieto relativa al black friday, ossia il 28 novembre prossimo; un atto in cui i rileva che “le attività commerciali stanno attraversando da tempo una fase di difficoltà in cui le vendite tendono a subire una continua riduzione, anche a causa della concorrenza prodotta

da parte del commercio on line” e che il black friday “oltre a costituire un evento di vivacizzazione delle vendite e degli acquisti, rappresenta un’occasione per il pubblico, prima del periodo natalizio, di acquistare beni a condizioni particolarmente vantaggiose”. Quindi: vendite promozionali vietate a partire da lunedì 24 novembre 2025, eccezion fatta per il 28 novembre successivo.

Tornando ai saldi invernali – in tutto 45 giorni che, come detto, saranno dal 3 gennaio al 16 febbraio 2026 -, almeno tre giorni prima della data di inizio degli stessi, gli esercenti dovranno esporre un cartello ben visibile dall’esterno delle attività che annunci che saranno appunto effettuali i saldi.

