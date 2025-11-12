Sarà intitolato a Tiziana Vinci il bene confiscato di Sarzana assegnato all’Associazione Vittoria

Il Comune di Sarzana ha consegnato all’Associazione Vittoria APS le chiavi dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata, assegnato tramite bando pubblico e destinato a diventare una casa di semiautonomia per donne vittime di violenza. L’edificio, situato nel territorio comunale, rappresenta un luogo di protezione e ripartenza, pensato per accogliere donne che, dopo la permanenza in casa rifugio o in uscita da situazioni di grave vulnerabilità, stanno ricostruendo la propria autonomia personale, lavorativa e abitativa. La struttura porterà il nome di “Casa Tiziana”, in memoria di Tiziana Vinci, uccisa il 16 agosto a La Spezia dall’ex marito. Una scelta condivisa in spirito di profondo rispetto e accolta con sensibilità anche dai figli della donna.

La coincidenza delle date rende questa intitolazione ancora più significativa: l’Associazione Vittoria ha ricevuto la comunicazione dell’assegnazione dell’immobile proprio il 16 agosto, lo stesso giorno in cui si consumava il femminicidio di Tiziana. Una sovrapposizione dolorosa che ha assunto per l’associazione un valore simbolico impossibile da ignorare.

