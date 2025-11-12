Savona, il San Paolo nuovo polo di riferimento regionale per la chirurgia robotica grazie al robot Da Vinci Xi IS4000

Savona. È stato avviato oggi a Savona, grazie a un protocollo d’intesa siglato da Asl 1, Asl 2 e Asl 3, il sistema di chirurgia robotica video-laparoscopica “Da Vinci Xi IS4000”, un progetto di interesse regionale che promuove la collaborazione interaziendale e l’innovazione tecnologica in ambito chirurgico.

Il nuovo sistema robotico, acquistato attraverso una gara regionale in modalità di noleggio quinquennale, è collocato nel Blocco Operatorio dell’Ospedale San Paolo di Savona, designato come sede operativa di riferimento per le tre aziende sanitarie.

Nella prima fase verranno effettuati interventi laparoscopici robot-assistiti sei settori di Urologia, Chirurgia generale, Chirurgia toracica e Ginecologia, da parte di personale del Servizio sanitario regionale ligure.

