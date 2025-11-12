COMMENTA
CONDIVIDI

Savona, il San Paolo nuovo polo di riferimento regionale per la chirurgia robotica grazie al robot Da Vinci Xi IS4000

Savona, il San Paolo nuovo polo di riferimento regionale per la chirurgia robotica grazie al robot Da Vinci Xi IS4000

Presentazione nuovo Robot Da Vinci

Savona. È stato avviato oggi a Savona, grazie a un protocollo d’intesa siglato da Asl 1, Asl 2 e Asl 3, il sistema di chirurgia robotica video-laparoscopica “Da Vinci Xi IS4000”, un progetto di interesse regionale che promuove la collaborazione interaziendale e l’innovazione tecnologica in ambito chirurgico.

Il nuovo sistema robotico, acquistato attraverso una gara regionale in modalità di noleggio quinquennale, è collocato nel Blocco Operatorio dell’Ospedale San Paolo di Savona, designato come sede operativa di riferimento per le tre aziende sanitarie.
Nella prima fase verranno effettuati interventi laparoscopici robot-assistiti sei settori di Urologia, Chirurgia generale, Chirurgia toracica e Ginecologia, da parte di personale del Servizio sanitario regionale ligure.

» leggi tutto su www.ivg.it