Si alza il sipario sulla stagione di prosa dell’Astoria, di scena “Il birraio di Preston” di Camilleri

Si apre nella serata di oggi, mercoledì 12 novembre, la stagione di prosa 2025/26 del Teatro Astoria di Lerici. A inaugurarla, Il birraio di Preston di Andrea Camilleri, rappresentazione tratta dall’omonimo romanzo del celebre autore siciliano, creatore dell’amato commissario Montalbano. Una produzione Marche Teatro, Teatro Al Massimo di Palermo, Teatro di Roma, Il birraio di Preston si inserisce nel programma del Centenario Camilleri promosso dal Fondo Andrea Camilleri con il Comitato Nazionale Camilleri 100.

In scena Edoardo Siravo, Federica De Benedittis, Mimmo Mignemi e, in ordine di apparizione, Gabriella Casali, Pietro Casano, Luciano Fioretto, Federica Gurrieri, Paolo La Bruna, Zelia Pelacani Catalano, Valerio Santi, Vincenzo Volo. Regia di Giuseppe Dipasquale, che ha curato la riduzione teatrale del romanzo, edito da Sellerio, insieme allo stesso Camilleri. Scene di Antonio Fiorentino, costumi ripresi da Stefania Cempini e Fabrizio Buttiglieri da un’idea di Gemma Spina.

La pièce è ambientata nella seconda metà dell’Ottocento nella montalbaniana Vigata, dove è in procinto d’essere inaugurato il nuovo civico teatro “Re d’Italia”. Il prefetto di Montelusa, paese distante qualche chilometro odiato dagli abitanti di Vigàta, si intestardisce nel voler inaugurare la stagione lirica con un’opera di Luigi Ricci, Il birraio di Preston, appunto…

Biglietto per singolo spettacolo: posto unico numerato – intero € 25,00, ridotto (per under 26, over 65) € 23,00.

QUA è possibile scaricare il libretto della stagione di prosa con ulteriori informazioni su spettacoli e biglietti.

