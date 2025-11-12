Vernazza: la provincia a caccia di fondi per le SP 30 e 61

Dall’ufficio comunicazione della Provincia della Spezia
È stato decretato, tramite un atto del Presidente Pierluigi Peracchini, ed inviato questa mattina dalla Provincia della Spezia alla Regione Liguria, tramite l’iter delle istanze per la definizione del prossimo piano regionale triennale 2026 – 2028, l’elenco dei progetti esecutivi individuati dall’Ente quali oggetto di possibile cofinanziamento regionale al fine di garantire la realizzazione di opere necessaria la messa in sicurezza della rete stradale spezzina.