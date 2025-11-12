Violenza sessuale su un ex alunno 15enne: arrestato il bidello condannato, dovrà scontare la pena in carcere

Genova. La squadra mobile di Crotone, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Corte d’appello di Genova, ha arrestato il bidello 49enne condannato in via definitiva a tre anni e quattro mesi di reclusione per violenza sessuale, avvenuta a Genova, su un suo ex alunno 15enne.

Il bidello, dopo l’arresto a Genova, aveva chiesto di poter trascorrere i domiciliari nella sua città d’origine, per questo l’arresto è avvenuto oggi a Crotone. Il 49enne è stato portato nel carcere di Vibo Valentia.

