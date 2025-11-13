Andora, sopralluogo dell’equipe del cerimoniale monegasco al Paraxo in vista della visita di Alberto II di Monaco

Andora. Borgo Castello di Andora si prepara alla visita del Principe Alberto II di Monaco che, il 25 novembre prossimo, riaprirà ufficialmente il Paraxo, castello riqualificato dal Comune di Andora grazie ai fondi europei del PNRR, messi a disposizione dal Ministero della Cultura nell’ambito del Bando Borghi-Linea A.

Ieri, si è svolta la visita dell’equipe del Cerimoniale e della Sicurezza del Principato di Monaco che insieme al presidente dell’associazione Siti Storici Grimaldi, Fulvio Gazzola, ha concordato con il Sindaco Mauro Demichelis tutte le fasi della visita del Monarca ad Andora e della cerimonia. Al sopralluogo ha partecipato anche il presidente della Fondazione Borgo Castello, Corrado Siffredi.

