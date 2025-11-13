Canapa, Coldiretti: “Decisione Consiglio di Stato molto importante per la Liguria”

“La decisione del Consiglio di Stato di rinviare alla Corte di giustizia dell’Unione europea la norma sul divieto delle infiorescenze di canapa rappresenta un passaggio fondamentale per tutelare una filiera che in Liguria, come nel resto d’Italia, sta crescendo in maniera significativa. La filiera della canapa vale oggi mezzo miliardo di euro a livello nazionale, con tremila aziende agricole e trentamila posti di lavoro, e costituisce un’opportunità concreta per rilanciare le zone interne e rurali”. Si apre così una nota diffusa da Coldiretti Liguria.

“Si tratta di una notizia molto importante per la Liguria – commentano Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, delegato confederale -. La coltivazione della canapa rappresenta un’opportunità concreta per i nostri agricoltori e consente di valorizzare le produzioni locali in modo sostenibile. Il divieto sulle infiorescenze avrebbe messo a rischio l’intera filiera, penalizzando le aziende liguri che operano correttamente e rispettano i limiti di THC previsti dalla legge”.

