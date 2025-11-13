Crisi Amt, Bucci garantisce 14,3 milioni in più per chiudere l’anno. Terrile: “Ora sono più ottimista”

Genova. Dalla Regione Liguria arrivano risorse aggiuntive per 14,3 milioni che permetteranno ad Amt di coprire il fabbisogno di dicembre. Soldi che in futuro potrebbero diventare strutturali, contribuendo a garantire l’equilibrio economico dell’azienda. È l’esito dell’incontro nel palazzo di piazza De Ferrari tra il presidente Marco Bucci, il vicesindaco Alessandro Terrile, il direttore generale di Filse Ugo Ballerini e il consigliere d’amministrazione di Amt Enrico Franchini. Un vertice durato circa due ore in cui si è discusso anche del futuro a medio termine, con la probabile entrata della finanziaria regionale nell’azionariato di Amt.

La quota di fondo nazionale trasporti che entra nelle casse di Amt attraverso la Regione è di 91,7 milioni. A questi verranno aggiunti altri fondi. Altre risorse statali destinate al trasporto pubblico valgono circa 13 milioni per la Liguria: “Dovremmo darne il 30% ai servizi ferroviari, ma se decidiamo di non farlo e li diamo tutti alla gomma, alla Città metropolitana di Genova e quindi ad Amt spettano 8,5 milioni. Io sono per la seconda opzione”, spiega Bucci. In più c’è un’integrazione del fondo nazionale per le regioni in difficoltà, tra cui la Liguria, con 9 milioni tutti per il trasporto su gomma di cui 5,85 milioni per Genova.

