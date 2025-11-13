Dal waterfront alla Pontremolese, Pisano: “Porto e città devono guardare avanti insieme”

Un primo incontro in cui si è parlato di waterfront, ma anche e soprattutto del porto nella sua interezza e delle prospettive che il suo sviluppo può avere per la città e la sua economia.

Ieri la seconda commissione consiliare ha ospitato l’audizione del presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, Bruno Pisano, al suo esordio di fronte ai rappresentanti del consiglio comunale, intervenuto insieme al segretario generale Federica Montaresi e ai dirigenti Davide Vetrala e Mirko Leonardi.

Al centro del confronto i temi del waterfront, del rapporto tra porto e città, dell’elettrificazione delle banchine, della Zona logistica semplificata (Zls) e delle prospettive infrastrutturali legate alla Pontremolese.

